So schlimm steht es um unsere heimischen Betriebe

Genauso wie private Opfer der Flut können auch betroffene Betriebe mit Ausgleichszahlungen aus den Katastrophenfonds von Bund und Land in der Höhe von 50 Prozent rechnen. In Härtefällen werden den Firmenchefs sogar bis zu 80 Prozent der entstandenen Schäden ersetzt. Alleine in Niederösterreich haben sich bereits rund 900 Unternehmer an die Experten der Schadenskommissionen gewandt.