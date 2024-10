15-Jährige von Hund gebissen: Herrchen ging weiter

Eine 15-jährige Einheimische wurde am Freitagnachmittag von einem Hund gebissen und an der Hüfte verletzt. Die Jugendliche war in Berchtesgaden vor einem Drogeriemarkt am Triftplatz unterwegs, als ein Australian Sheperd ihr Hautverletzungen an der Hüfte zufügte. Das Mädchen musste im Krankenhaus Bad Reichenhall erstversorgt werden.