Versagen, Chef-Rätsel und wenige Pluspunkte

…CEO sorgt für Verwunderung: LASK-Boss Siegmund Gruber zum Fan-Boykott wegen der extremen Ticketpreise: „Wir haben am Sonntag erstmalig davon erfahren. Ich finde es immer spannend, wenn jemand Kommunikation einfordert und dann ein öffentliches Statement aussendet, ohne miteinander zu sprechen“, äußerte sich Gruber auf „Sky“. Um Lösungen zu finden, müsse man erst wissen, worum es wirklich geht, meinte Gruber – dabei hatte er schon am 23. Februar vor der Stadion-Eröffnung erstmals einen offenen Brief der Fanszene zugesendet bekommen. In dem die Preisgestaltung bei den damals aufgelegten Doppel-Tickets kritisiert worden war. Dass die Linzer gegen Djurgardens IF vor einer Rekord-Minuskulisse von nur noch 8.500 Fans, darunter rund 1.200 Schweden, kickten, sollte zu denken geben.