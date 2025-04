Alissa bricht mit Söhnen Mannheims das Eis

Sie ist eine der besten Turnerinnen Österreichs, Sportsoldatin in der HSNS, trainiert im Turn-Leistungszentrum am Linzer Winterhafen und lebt in der OÖ-Landeshauptstadt in einer Schwestern-WG in der Linzer Starhembergstraße. Alissa Mörz, Tochter des ehemaligen Mattersburg-Profis Michael und mehrfache WM- und EM-Teilnehmerin will sich am Wochenende bei der Staatsmeisterschaft in Dornbirn erneut für die EM qualifizieren. Die 2025 in Leipzig stattfindet.

30 Stunden Training pro Woche

„Ich bin vorbereitet, habe pro Woche 30 Stunden trainiert“, so die Schwester von Weltcupsiegerin Charlize und Collien, die bei der WM 2022 gemeinsam für ein gutes Teamergebnis gesorgt hatten. Seit einigen Jahren hat sich Alissa ein zweites Standbein zugelegt. Nach einem Casting bei „Music in the Woods“ in Wien wurde sie unter 200 Teilnehmerinnen ausgewählt und bekam die Chance ihre Sangeskünste zu präsentieren.