Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid – ab 18.30 Uhr LIVE

Der waidwunde SK Rapid versucht, am Mittwochabend bei Blau-Weiß Linz wieder in die Spur zu finden. Die Hütteldorfer haben vergangene Woche ein mögliches Europacup-Halbfinale weggeschmissen und mit einem 1:5 beim WAC endgültig den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze verloren. Mit weiteren Misserfolgen im nun anstehenden Doppel gegen Blau-Weiß wäre sogar Rang fünf und damit der Startplatz im Europacup-Play-off in Gefahr.