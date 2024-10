Der Winter schickt wieder seine Vorhut aus!

Freitag, der 4. Oktober, dürfte eher ungemütlich werden, sofern die Prophezeiungen der Meteorologen eintreten. „Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter, die Flocken können aber bis auf 1100 Meter fallen“, sagt Wetterexperte Alexander Ohms von GeoSphere Austria. In tieferen Lagen ist flächendeckend Regen angesagt. „Er kommt in der Nacht von Süden, dehnt sich aufs ganze Land aus und hält tagsüber an“, erklärt der Experte. Insgesamt werde es ziemlich kühl sein. „Die Nachttemperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad, erreichen am Tag maximal 8 bis 11 Grad.“ Ohms rechnet mit 10 bis 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter, im Salzkammergut können es bis zu 30 Liter sein.