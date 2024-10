Vor dem Hit kocht die schwarz-weiße Fan-Seele

Die schwarz-weiße Fan-Seele kocht! Mit einer Flut an Transparenten schossen sich die Sturm-Anhänger vor der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen FC Brügge im Ausweichstadion Klagenfurt auf das Versagen der Grazer Sportpolitik ein. Der erste „Ausflug“ über die Pack hinterließ Spuren. So reagierte Sturm-Coach Christian Ilzer. Plus: Die besten Bilder vom ersten Königsklassen-Heimspiel in Kärnten.