Sturm-Fans: Spruchband-Flut für die „Heimat Graz“

Die Botschaft war unmissverständlich. Schon lange vor Anpfiff machten die Sturm-Fans am Mittwochabend im Rahmen des Champions-League-Spiels gegen Brügge via Riesen-Spruchband klar, was sie vom Austragungsort Klagenfurt halten. Mit Anpfif folge eine regelrechte Spruchband-Flut.