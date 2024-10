„Ein Sch…, dass wir nicht in Graz spielen“

„Es macht ja auch keinen Sinn, mir jetzt ein Blatt vor den Mund zu nehmen und so zu tun, als wäre es kein Sch..., dass wir nicht in Graz spielen“, sagte Sturm-Kicker Jusuf Gazibegovic nach der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Brügge in Klagenfurt. Was er und seine Kollegen Niklas Geyrhofer und Otar Kiteishvili zu sagen hatten, sehen Sie ebenfalls hier im Video (oben).