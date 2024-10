LIVE ab 21 Uhr: Sturm trifft auf FC Brügge

Anders als Stade Brest setzt Brügge weniger auf die körperliche Härte, vielmehr wollen die Belgier um Kapitän Hans Vanaken spielerische Akzente setzen. In der Champions League ist Brügge ein Dauergast, seit 2016/17 waren die Blau-Schwarzen bis auf zwei Ausnahmen immer in der Königsklasse vertreten. In der Vorsaison kam in der Conference League erst im Halbfinale das Aus. In der Vergangenheit wurde ein Österreicher in Brügge zur Legende: Unter Trainer Ernst Happel kam der Klub ins Finale des UEFA-Pokals (1976) sowie des Europapokals der Landesmeister (1978), beide Male triumphierte aber Liverpool.