So können wir jeden Tag für Tierschutz sorgen

Alleine die Frage nach den jeweiligen Konsumgewohnheiten, kann widerspiegeln, wie wichtig jemandem Tierwohl ist. Denn wenn ich etwa gedankenlos das Gasthaus mit dem billigsten Schnitzelangebot auswähle, muss ich damit rechnen, dass das Tier eher nicht aus einem österreichischen Betrieb kommt. Es hat wahrscheinlich sein Leben in einem engen Stall ohne Tageslicht in einem holländischen Mastbetrieb gefristet und wurde in Turbo-Zeit zur Schlachtreife gebracht.

Doch was wäre, wenn der Gast auf der Speisekarte den Zusatz lesen könnte, woher das Fleisch am Teller stammt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde? Dann würde vielen der Appetit vergehen und ein Umdenken einsetzen. Eine Kennzeichnungspflicht von Herkunft und Haltung in der Gastronomie – wie auch im Lebensmittelhandel – wäre der richtige Schritt! Ob die nächste Regierung mutig genug ist, diesen Weg zu gehen, wird sich hoffentlich bald zeigen

Ihre Maggie Entenfellner