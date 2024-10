Tiertransport gestoppt: Mehrere Mängel entdeckt

Auf so ziemlich alle Vorschriften gepfiffen hat der polnische Lenker (42) eines Tiertransporters am Montag. Auf seiner Fahrt von Tschechien nach Italien ging er Polizeibeamten in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein ins Netz. Obwohl die Tiere nicht artgerecht untergebracht waren, durfte er weiterfahren.