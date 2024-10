„Das Aus von Joachim Standfest war zu erwarten“

Lincoln, Madritsch und Tietietta erlitten Blessuren, bevor sie überhaupt in einem Meisterschaftsspiel eingesetzt werden konnten. Nun hat es auch Kronberger erwischt, der wegen eines Einrisses in der Patellasehne lange ausfallen wird. Zudem kann Kameri wegen einer in Salzburg erlittenen Verletzung noch nicht vollwertig eingesetzt werden.