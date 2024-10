Kommt der neue Altach-Trainer schon diese Woche?

Wenn die Altacher auf Ergebnisfußball setzen, könnte der Name Zoran Barisic ins Spiel kommen. Der Ex-Rapid-Coach kennt die Bundesliga so gut wie kaum ein anderer. Setzt man auf Entwicklung, kommt man an Noch-U21-Teamchef Werner Gregoritsch nicht vorbei. Der Steirer kennt zudem schon einige Altach-Akteure aus deren Zeit im österreichischen U21-Team.