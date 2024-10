Kaiser Wiesn: Bis zu 20.000 Maß Bier pro Tag

Und das ist auch den vielen fleißigen Mitarbeitern zu verdanken. 2700 Gäste haben alleine im Gösser-Zelt Platz, im Wiesbauer 1400. Und diese wollen verköstigt werden. „Von 11 bis 18 Uhr sind zwei Mitarbeiter alleine für die Vorbereitung der Speisen abgestellt“, schildert Florian Pöttler, Gastrochef für das Wiesbauer- und Gösser-Zelt. Teilweise gehen hier 3500 Speisen in zwei Stunden über die Theken. „Wir produzieren am laufenden Band und nicht pro Bestellung. Das wäre in dieser Größenordnung nicht möglich“, so Pöttler. Jeden Abend sind 100 Kellner unterwegs, hinzu kommen 40 Mitarbeiter in Küche und Schank.