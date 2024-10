Ex-Bulle Solet hat einen neuen Verein gefunden

Einer, der in den vergangenen Monaten nur mit Negativ-Schlagzeilen aufgefallen ist. Im Saisonendspurt wurde er vom damaligen Interimscoach Onur Cinel aus disziplinären Gründen aus dem Kader gestrichen. Solet wollte den Verein unbedingt verlassen, Abnehmer fand sich jedoch keiner. Als Hoffenheim zuschlagen wollte, scheiterte der 24-Jährige am Medizincheck. In der Folge trainierte er nur bei Liefering mit, hatte kurz auch ein Comeback im Training der Bullen. Der 24-jährige Franzose kickte seit Sommer 2020 in Salzburg, für das er 106 Pflichtspiele absolvierte und dreimal den Meistertitel holte. Unter Neo-Coach Pepijn Lijnders war Solet in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz gekommen.