Freude ist groß: Luxusbad endlich wieder geöffnet

Kaum Andrang an der Kasse

Unter den Augen von Betriebsleiter Sönke Eckl-Henningsen ging der Start los. Der Andrang hielt sich aber in Grenzen. Nach den Schulklassen kamen nur zaghaft die erwachsenen Gäste ins Bad. Am Eingang hing sogar noch ein Schild, das darauf hinwies, das Bad sei gesperrt.