Asylwerber (19) rast mit 180 km/h durch 80er-Zone

Funkstreife erwischte Raser, BMW beschlagnahmt

Aufgrund der Funkfahndung wurde jedoch eine Polizeistreife in der Nähe auf den Flüchtenden aufmerksam und konnte ihn aufhalten. „Der 19-jährige syrische Asylberechtigte mit Wohnsitz in Klagenfurt hat zudem keinen gültigen Führerschein. Dieser hätte ihm erst am 2. Oktober ausgestellt werden sollen“, heißt es seitens der Polizei weiter. Dreist wollte er von den Beamten daraufhin wissen, ob er seinen Führerschein dennoch machen könne ...