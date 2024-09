Kräftiges Blau, etwas verblasst Türkis, Rot & Grün

ÖVP: „Regierende haben es schwerer“

In der ÖVP-Landesparteizentrale in Eisenstadt hielt sich die Stimmung ebenfalls in Grenzen: „Das ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, sagte Landesobmann Christian Sagartz. Man habe bis zum Schluss gekämpft, trotzdem habe es nicht gereicht. „Auch heute hat es sich wieder gezeigt: Regierende haben es in Krisenzeiten schwerer als die Opposition“, erklärte Sagartz. Gleichzeitig hätten ausgerechnet Populisten den Vorteil, Kritik üben zu können, ohne echte Lösungen anbieten zu müssen.