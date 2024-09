Aufgewacht! KAC gleicht im Mitteldrittel aus: 2:2

2:2! KAC kämpft sich in die Partie

Lange passierte im zweiten Drittel nichts, in der 30. Minute landete der Puck dann aber erstmals im Tor von VSV-Keeper Lamoureux. Zuerst wurde noch per Video überprüft – die Referees erklärten den Treffer aber für gültig. Nur zwei Minuten später bebte die Heidi-Horten-Arena erneut! Jensen Aabo stellte mit einem Schuss von der blauen Linie für die Klagenfurter auf 2:2, der KAC war wieder voll da. Selbst in Unterzahl hatte Mursak die beste Chance, scheiterte nach Solo nur an JP Lamoureux. Mit 2:2 geht‘s in die Pause. Der Schlussabschnitt startet mit einem Powerplay.