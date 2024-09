Mit 2,24 Promille den Gegenverkehr „abgeschossen“

Ein 31-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau fuhr am Samstag gegen 18.45 Uhr mit seinem Pkw in Burgkirchen auf der B147, Braunauer Landesstraße Richtung Mattighofen. Zur selben Zeit lenkte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Am Beifahrersitz befand sich ein 42-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. In einer Linkskurve im Ortschaftsbereich Au kam der 52-Jährige ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen die Fahrerseite des vom 31-Jährigen gelenkten Pkw.



Am Gehweg zum Stillstand gekommen

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und am angrenzenden Geh- und Radweg zum Stillstand. Ein beim 52-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht.