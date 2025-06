Das können Sie am langen Wochenende unternehmen

Die Cocktailtage bringen wieder Cocktails, Street Food und DJ-Musik nach Hermagor und an den Weißensee. Mittwoch, 18. 6.: Eröffnung am Hauptplatz Hermagor, Donnerstag, 19. 6.: Cocktails am Floß, Freitag, 20. 6.: Mixkulinarik trifft Spitzenküche, Arlbergerhof Vital & Naturparkhotel Das Leonhard, Samstag, 21. 6.: Finale am Weißensee. Weitere Infos gibt es hier.