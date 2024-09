Künstlerischer Protest gegen die Verbauung

Bild aus Beton

An die 25 Menschen nahmen an der Aktion teil. Im Zuge der friedlichen Demonstration wurde auch ein „Betonbild“ mit dem Titel „Natürl“ an einen politischen Vertreter der Gemeinde Zurndorf übergeben. Das Bild besteht aus Beton, ein klein wenig Grün und wiegt mehrere Kilogramm.