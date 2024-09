SS-Hymne bei Begräbnis mit FPÖ-Spitzenpersonal

Für Empörung hat ein vom „Standard“ veröffentlichtes Video gesorgt, in dem prominente Mitglieder der FPÖ an einem Begräbnis teilnehmen, bei dem das Lied „Wenn alle untreu werden“ gesungen wurde – und zwar laut Bericht in jener Version, die als „Treuelied“ von der Schutzstaffel SS verwendet wurde.