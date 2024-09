Max Simonischek: Ein wahres Faible für Kafka

Nicht erst seit heuer, im Jubiläumsjahr Franz Kafkas, beschäftigt er sich mit dem jüdischen Kultautor aus Prag, denn Kafka begleitet ihn schon lange. „Ich habe schon als Schauspielschüler eine Figur gesucht, die meine Fantasie in Bewegung bringt“, sagt er über seine Faszination, was nun in ein Experiment mündet: in das Sprachkonzert „Kafka. Der Bau.“, das heute, Samstag, im Museum Angerlehner in Thalheim seine Uraufführung haben wird.