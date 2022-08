„Synthetische Embryos“ in Reagenzgläsern gezüchtet

Eine Eizelle trifft auf ein Spermium - das ist ein normalerweise der erste Schritt für beginnendes Leben. Und auch ein üblicher erster Schritt in der embryonalen Entwicklungsforschung. Doch jetzt ist es Wissenschaftlern am Weizmann Institute of Science im israelischen Rehovot erstmals gelungen, „synthetische Embryos“ ohne eine befruchtete Eizelle und außerhalb der Gebärmutter zu züchten.