Herta arbeitet mit 91 noch immer ehrenamtlich

Sieben Kinder, 18 Enkel

Herta Riener steht schon in der Früh zwischen den Regalen im Markt und wartet auf die Kunden, die in wenigen Augenblicken kommen werden. Sie wirft einen prüfenden Blick auf die Waren, geht nach vorne zur Registrierkasse und schaut, ob alles an seinem Platz ist. „Ich bin gern unter Leuten, das macht mich glücklich“, sagt die siebenfach Mutter, die sich über 18 Enkel und mehr als 20 Urenkel freut. Nebenbei geht die 91-Jährige auch noch auf Reisen, war zuletzt sogar auf Ibiza und am Nordkap.