Mopedlenker und Autofahrerin nach Crashs verletzt

Auffahrunfall mit fatalen Folgen

Bereits kurz vor 16 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße von Hall in Tirol kommend in östliche Richtung unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen. „Im Gemeindegebiet von Mils beabsichtigte der Lenker nach links in einen Parkplatz einzubiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs sein Fahrzeug anhalten“, erklärt die Polizei. Zur gleichen Zeit lenkte eine 25-Jährige ihr Fahrzeug am selben Straßenzug ebenfalls in östliche Richtung. „Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie auf das Heck des vor ihr fahrenden Pkw auf und prallte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen ein angrenzendes Gebäude“, so die Ermittler.