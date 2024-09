Motorradlenker schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Es war schon fast Mitternacht, als ein 29-jähriger Motorradlenker aus Graz am Mittwoch auf der B 65 (Riesstraße) in Richtung Stadteinwärts fuhr. Was genau passierte, ist bisher noch unklar – doch der Biker kam auf fatale Art und Weise zu Sturz und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.