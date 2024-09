Gleich 3 EU-Verfahren gegen Österreich gestartet

Österreich hat laut Kommission erstens die Restrukturierungs- und Insolvenzrichtlinie nicht vollständig umgesetzt. Laut Richtlinie müssen die beteiligten Parteien bei Restrukturierung, Insolvenz und Entschuldung die Möglichkeit haben, die Anmeldung von Forderungen, Vorlage von Plänen und Mitteilungen an Gläubiger elektronisch durchzuführen. Sie ist im Juli 2019 in Kraft getreten und hätte bis spätestens 17. Juli 2024 in nationales Recht umgesetzt werden sollen.