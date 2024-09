Ilzer: „Das geht mir schon richtig am Wecker!“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Am Ende ein 2:2 und eine Leistung, die mich freut für meine Jungs. In beiden Halbzeiten war es eine sehr starke Leistung, in der ersten in spielerischer Hinsicht, in der zweiten in kämpferischer Hinsicht und von der Mentalität. Wir haben alles getan, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, haben alles in die Schlacht geworfen. Von dem her bin ich stolz auf die Jungs. Es war eine gute Reaktion auf Sonntag, die Mannschaft hat ein Bild abgegeben, das wir uns erwarten, das Sturm-Gesicht, dass wir einen fußballerisch guten Gegner mit Tempo und Teamwork bespielen können.“