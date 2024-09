Austria gegen Sturm Graz – ab 18.30 Uhr LIVE

„Eine Watschn, die schmerzt“, habe seine Mannschaft im eigenen Stadion kassiert, gab Sturm-Trainer Christian Ilzer am Sonntag zu. Die Meisterform ist aktuell perdu, Sturm will in der Bundeshauptstadt aber zurück auf die Siegerstraße kehren. Mut machen sollte den Grazern, dass sie die bisher letzten drei Liga-Auswärtsspiele bei der Austria gewonnen haben. Ein vierter Erfolg am Mittwoch wäre ein neuer Vereinsrekord.