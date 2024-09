Supermodel Bar Refaeli inspirierte Theaterstück

In Österreich feiert das anderthalbstündige Stück heute seine Erstaufführung. In der israelischen Heimat von Brodetzky fand die Uraufführung im Sommer 2023 statt. „Das war noch vor dem 7. Oktober. Seitdem (groß angelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel, Anm. d. Red.) habe ich das Stück weiterentwickelt. Es fließen in der neuen Fassung auch die politisch schwierigen Zeiten, die uns in Israel gerade beschäftigen, mit ein.“