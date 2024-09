Lena (13) will mit ihrem Song in die Charts

„Natürlich wäre auch ein komplettes Album irgendwann das Ziel, aber dazu braucht es noch ein bisschen Zeit“, plaudert Schilchegger über ihre Zukunftspläne. Für das kommende Jahr will sie so oft es geht live auftreten. Gerade plant sie an Terminen, die sie neben der Zeit in der Schule wahrnehmen kann. „Mein Berufswunsch ist ganz klar Sängerin! Über etwas anderes habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit“, sagt die 13-Jährige.