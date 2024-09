Peter Turrini: „Theater, Ort meiner Zuflucht“

Peter Turrini! Ein Name, der in der internationalen Theaterszene längst eine Ikone ist. Von ihm ein Stück uraufzuführen ist – von der Burg bis zum Berliner Ensemble – heute eine Ehre. Als Turrini 1971 im Volkstheater sein zorniges Debütstück „Rozznjagd“ uraufführte, kam’s noch zum Skandal. Publikum und Politiker – empört! „Auspeitschen sollte man Sie“, rief jemand aus dem Parkett. Und als Dolores Schmidinger auf der Bühne ihre Brust entblößte, schrien manche „Sauerei“. Und ein Jahr später löste Turrinis „Sauschlachten“ an den Münchner Kammerspielen wütende Proteste aus. Alle, die diese Premieren damals miterlebten, erinnern sich heute gern: Sie waren dabei, als Turrini seinen Durchbruch feierte. Als er dem abgelutschten Unterhaltungstheater eine Watschen verpasste, das Theater mit Kritik an Zivilisations- und Konsum-Müll politisierte. Und den Weg für Dramatiker wie Werner Schwab oder englisches Theater wie Ravenhills „Shoppen & Ficken“ oder Sarah Kane in Wien ebnete.