Uli Wohlgenannt will wieder bis ganz nach oben

Weg über Conti-Cup

Um wieder in die höchste Springer-Klasse zu kommen, muss Uli aber unten anfangen. Einen Grundstein legte er bereits, am kommenden Wochenende beim FIS-Cup in Einsiedeln (Sz) steht jetzt eine erste große Entscheidung an. „Wir sind drei Österreicher in Einsiedeln und der, der in den Springen am besten abschneidet, wird einen Platz für den Continental-Cup bekommen“, erzählt er, „und den hätte natürlich sehr gerne ich!“