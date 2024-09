Mieter musste wegen Baulärm im Auto schlafen

Balkon ein Jahr lang nicht benutzbar

Eine Nachbarin fügt hinzu: „Wir konnten über ein Jahr den Balkon nicht benutzen. Unsere Fenster wurden mit Plastikfolien abgeklebt. Den gesamten Sommer konnten wir auch bei der größten Hitze nicht lüften.“ Und mehrmals sei in dem neunstöckigen Gebäude der Lift über mehrere Tage ausgefallen. „Besonders ärgerlich ist, dass es von der Welser Heimstätte keine Informationen gab. Das Einzige, was uns mitgeteilt wurde, waren die Mieterhöhungen – trotz Verlust der Lebensqualität“, so die beiden Damen.