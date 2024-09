Ab Oktober jagt Svazek auch den Goldschakal

Nur passives, kein aktives Monitoring

Eine Zahl, wie viele Goldschakale es in Salzburg aktuell gäbe, will und kann Stock nicht abschätzen. Man betreibe passives Monitoring: Dabei melden Wanderer und Jäger Sichtungen an das Land, diese werden aufgezeichnet. Ein aktives Monitoring wird nicht betrieben – dabei würde man proaktiv nach den Tieren in gewissen Gebieten suchen. Aue dem Lungau sei letztens ein Rudel gemeldet worden – mit sieben bis acht Jungtieren.