Ricciardo emotional: „Um was kämpfe ich noch?“

Kein Neubeginn in der Formel 1

Der Australier nimmt es sportlich und betont: „In diesem Jahr wollte ich versuchen, gut genug zu sein, um wieder bei Red Bull zu fahren und wieder um Siege zu kämpfen und zu sehen, ob ich es noch drauf habe. Doch der Plan ging nicht auf.“ Deshalb stellt sich für ihn nun die Frage, was ihn überhaupt noch in der Königsklasse halten soll: „Um was kämpfe ich hier sonst noch? Was erfüllt mich sonst noch? Ich bin selbst ein junger Fahrer gewesen, und es kommt der Punkt, an dem ich nicht nur Platz wegnehmen möchte.“