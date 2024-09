Letztes Formel-1-Rennen? Das war’s wohl endgültig!

„Macht es wohl einfacher“

Am Samstag hatte Ricciardo noch einmal die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Als 16. schied er jedoch bereits in Q1 aus. „Das kommt überraschend für mich. Im Training war das Auto nicht so schlecht, auch das Selbstvertrauen war da. Aber im Qualifying war ich nicht fähig, mehr aus dem Auto herauszuholen“, schildert Riccoardo im ORF-Interview.