Ricciardo-Hilfe für Verstappen sorgt für Aufregung

Racing-Bulls-Fahrer Daniel Ricciardo, der vor dem Aus in der Formel 1 steht, wurde kurz vor dem Ende noch einmal an die Box gerufen. Mit frischen Reifen luchste er Norris die Rundenbestzeit und damit einen WM-Punkt ab. Vermutlich das Abschiedsgeschenk des Australiers an Red Bull und Max Verstappen, der sich brav bedankte.