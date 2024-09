Unterhaus-Klubs mit Transferbomben!

Im Eishockey-Unterhaus ging´s über den Sommer so richtig rund! Vor allem in der Kärntner Liga Division II Ost. Da zündeten die Spartans Althofen die Transferbombe – mit Ex-Bundesliga-Ass Martin Schumnig (der 16 Jahre bei den Klagenfurtern in der Ersten spielte!) von Völkermarkt! Bruder Stefan ist ja seit letzter Saison an Bord. „Ich wollte unbedingt wieder mit ihm spielen, das ist doch etwas Besonderes“, erklärt Martin. Letztmals war das beim KAC im Meisterjahr 2013 der Fall. Mit Markus Pirmann (Völkermarkt) schnappte man sich einen weiteren Ex-Teamspieler, dazu auch Lukas Titze (Velden). Neuer Co-Trainer: KAC-Urgestein Heli Koren.