Junger Este kommt, da Abwehrass länger ausfällt

Der 1,86 m-große Verteidiger hat schon Österreicherfahrung, spielte letzte Saison für Bregenzerwald in der Alps-Liga. Dort machte er in 43 Spielen 14 Tore und 41 Assists. Trainer Tray Tuomie, der ja mit Ritten Meister wurde, kennt ihn bestens. „Er spielte eine überragende Saison und hat sich für eine höhere Liga empfohlen.“ Kulintsev ist bereits gestern an der Drau eingetroffen.