Bei Privatpleiten sticht Tirol besonders hervor

Bei Firmeninsolvenzen Tirol an achter Stelle

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, dass sich Tirol mit einem Anstieg von 14 Prozent (268 Pleiten) auf dem achten Platz befindet. Am meisten betroffen von den Insolvenzen sind der Groß- und Einzelhandel, die Bauwirtschaft sowie die Sparte Beherbergung/Gastronomie. „Diese drei Branchen sind österreichweit für knapp die Hälfte der Unternehmensinsolvenzen verantwortlich“, so die Experten des KSV.