DTM-Champion Preining: „Ich mache keinen Blödsinn“

Einziger Erfolg am Lausitzring

Nur an einem Wochenende war es heuer da, das Gefühl des Erfolges. Ende Mai holte Preining in seinem Porsche einen Sieg und einen dritten Platz am Lausitzring. Das Podest blieb seither ein Wunschtraum, weshalb der Titelverteidiger nur als Gesamt-Fünfter an den Red Bull Ring kommt.