EM-Karten: Ermittlungen gegen Dornauer eingestellt

TFV-Präsident Josef Geisler betonte nach Bekanntwerden der Causa, dass Dornauer nicht von selbst an den Verband herangetreten sei. Der Sportlandesrat habe „immer ein offenes Ohr für den Verband und die Vereine“ gehabt. Die Karten seien sozusagen als „kleines Dankeschön“ zur Verfügung gestellt worden. Dornauer argumentierte, dass es sich um einen offiziellen Besuch in seiner Eigenschaft als Sportlandesrat gehandelt habe. Abseits des Spiels habe es in Berlin auch Treffen mit TFV-Funktionären und Ehrenamtlichen gegeben.