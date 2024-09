Israel attackiert ranghohen Hisbollah-Kommandanten

Netanjahu mit Botschaft an Zivilisten

Israels Premier Benjamin Netanjahu rief die libanesischen Zivilisten dazu auf, die Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee ernst zu nehmen und stellte eine Rückkehr nach Ende der Kämpfe in Aussicht. „Israels Krieg richtet sich nicht gegen euch“, sagte Netanjahu er in einer Videobotschaft (siehe unten). „Er richtet sich gegen die Hisbollah“, so der Premier.