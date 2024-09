Halle Berry: „Den Mann hätte ich heiraten sollen“

Halle Berry hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie bereit ist, an die Liebe zu glauben, auch wenn sie nicht immer den erhofften Erfolg hatte. Ihre erste Ehe mit dem Baseballspieler David Justice dauerte von 1993 bis 1997, endete jedoch in einer turbulenten Scheidung. Danach heiratete sie 2001 den Musiker Eric Benét, doch auch diese Ehe scheiterte nach nur vier Jahren. Im Jahr 2013 gab sie dem französischen Schauspieler Olivier Martinez das Jawort, aber auch diese Beziehung endete 2016 nach drei Jahren in einer Scheidung.