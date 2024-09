Ein Feuerball zog über das Wechselgebiet in NÖ

„Tschechische Astronomen gehen davon aus, dass Teile davon über Österreich den Boden erreicht haben“, heißt es auf der Internetseite „Austria in Space“. Die kosmischen Gesteinsbrocken könnten im Gebiet zwischen Lunz am See und Kindberg in der Steiermark zur Erde gefallen und bis zu vier Kilogramm schwer sein. Dass dies durchaus möglich erscheint, das bestätigen auch die 14 seismischen Messstationen von GeoSphere Austria.