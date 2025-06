Messerstich im Imbissstand aus Eifersucht

Der Angeklagte, ein hier lebender Türke (40), betrieb bis Oktober 2024 einen Imbissstand im Pongau – und das offenbar ohne Genehmigung, also illegal. Genau dort soll er laut der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft am 23. Oktober 2024 versucht haben, seine damalige Freundin zu töten. Den Vorwürfen nach rammte er ein grünes Küchenmesser in die Brust der Frau. Die Klinge drang dabei bis zur Lunge durch – also eine lebensgefährliche Verletzung, wie Gerichtsmediziner feststellten. Zudem soll er das Opfer im Zuge des Streits an den Haaren gerissen, ihr Ohrfeigen und einen Fußtritt verpasst haben.